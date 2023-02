CGTP faz balanço "muito positivo" do dia nacional de protesto

A secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha © Manuel de Almeida/Lusa

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, fez esta quinta-feira um balanço "muito positivo" do dia nacional de protesto, que decorre em vários pontos do país, afirmando que as manifestações são uma resposta à "degradação das condições de vida" em Portugal.

"Todos os setores (...) exigem às empresas e ao Governo aquilo que é seu por direito, que é ter uma vida digna, acabar com esta redução do seu poder de compra brutal, que significa a inflação e os custos gerais que nem cabem nos valores que são apontados para inflação, como é o caso da habitação, em que todos os trabalhadores, reformados e pensionistas estão a empobrecer", observou Isabel Camarinha, em declarações à Lusa.

Isabel Camarinha falava à margem de um protesto de profissionais de saúde dos hospitais de Vila Franca de Xira, Amadora-Sintra e Loures junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

Para a dirigente sindical, é "urgente" o aumento geral dos salários de todos os trabalhadores, de modo a responder à "situação de degradação das condições de vida, das condições de trabalho" verificadas no país.

Exigindo resposta por parte do Governo, a sindicalista sustentou que as forças sindicais levaram hoje para as ruas "a voz de todo o descontentamento que existe".

Questionada sobre a manchete do Diário de Notícias (DN) que afirma que chefes e gestores viram os seus salários serem aumentados 10 vezes acima de médicos e professores, em 2022, Isabel Camarinha lembrou que a CGTP tem denunciado as injustiças há muito tempo.

"A CGTP há muito que denuncia as injustiças que existem e a importância que tem a contração coletiva, a negociação da contração coletiva para a valorização dos salários e das carreiras das profissões de todos os trabalhadores", salientou.

À Lusa, Isabel Camarinha sublinhou ser urgente concretizar aumentos de 10% e "100 euros de mínimo de aumento para todos os trabalhadores com 850 euros, no imediato, porque é necessário valorizar as carreiras das profissões, (...) seja no setor público, seja no setor privado".

"Podíamos falar dos lucros brutais das empresas de milhares de milhões de euros que as grandes empresas e grupos económicos e financeiros têm... Há que, de facto, alterar este rumo que tem vindo a ser seguido", frisou.

A CGTP realiza hoje um dia nacional de protesto, com greves e manifestações em vários pontos do país, pelo aumento dos salários e das pensões, contra a subida do custo de vida e para reivindicar emprego com direitos.

Estão previstas manifestações em várias cidades do país, entre elas, Lisboa, Porto, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Setúbal, Santarém, Portalegre, Viseu, Vila Real e Funchal.

Este dia de luta abrange público e privado, estando previstas greves em vários serviços públicos e em vários setores da economia, como serviços ou indústria, apontou a dirigente sindical.