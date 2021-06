Chá, mel e leite. Zero oferece prendas a ministros no Dia Mundial do Ambiente

Por TSF 05 Junho, 2021 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a Zero oferece este sábado alimentos biológicos a alguns ministros. São prendas simbólicas para chamar a atenção do Governo para as áreas com mais impacto no ambiente e na sustentabilidade. O presidente da Zero, Francisco Ferreira, enumera a lista de ofertas.

"Para o ministro da Educação, sem dúvida um alerta para os investimentos na área da educação ambiental e para a sustentabilidade, daí que tenhamos oferecido chá verde. Para a ministra da Coesão Territorial escolhemos mel que é, aliás, o símbolo daquilo que devem ser a implementação de verdadeiras estratégias de desenvolvimento local de base comunitária. Já no que diz respeito à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, uma garrafa de azeite biológico, já que tudo indica que Portugal não consiga cumprir, de forma alguma as metas neste tipo de agricultura", explicou à TSF Francisco Ferreira.

Lentilhas, azeite, mel e chá verde para alguns ministros. Para o do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, o presente é especial.

"Um chá de erva cidreira porque não conseguimos encontrar uma outra lembrança mais simbólica que não esta planta autóctone para controlar sintomas de ansiedade e, realmente, o ministro do Ambiente tem pela frente verdadeiras questões onde é necessária uma ponderação a que temos vindo a apelar. António Costa, pelas suas responsabilidades tão diversificadas, merece um cabaz porque tem de integrar todas estas prendas que estamos a oferecer naquilo que deve ser uma alimentação equilibrada e saudável", acrescentou o presidente da Zero.

Francisco Ferreira reafirma que há muitos desafios em defesa do ambiente: desde a reciclagem de resíduos às metas climáticas, sem esquecer a degradação do ecossistema e uma lei de avaliação de impacto ambiental que precisa de ser alterada.