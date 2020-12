"Chamámos grande recessão à última crise e agora não temos adjetivos para esta"

Susana Peralta © susanaperalta.com

Professora universitária, economista, foi uma das comentadoras mais requisitadas do ano. Para Susana Peralta, "2020 foi o ano da grande crise, a maior crise desde que nós as medimos. Nós tínhamos chamado grande recessão à última crise e agora estamos sem adjetivos para descrever esta que nos está a acontecer neste momento. O que mais me interpelou nesta crise foram as enormes desigualdades que temos para enfrentar os riscos que se nos ofereceram: em primeiro lugar, o risco de saúde e, em segundo lugar, o risco económico".

A crise não bateu à porta de todos da mesma forma: "Houve pessoas, como eu, que tiveram a sorte de manter a sua atividade online, mantendo o seu rendimento e protegendo a saúde no conforto da sua casa, e depois houve muitas pessoas que tiveram de continuar a trabalhar, muitas delas os chamados trabalhadores e trabalhadoras essenciais, alguns com salários bastante baixos e que, com isso, se expuseram a riscos de saúde importantes e muitas pessoas que, infelizmente, perderam o seu rendimento", lamenta a professora da Universidade Nova.

A economista gostava que o país "tivesse instituições políticas que nos permitissem partilhar os ganhos desta capacidade incrível do ser humano de se reinventar. Nós conseguimos passar, de um dia para o outro, para uma vida online em quase tudo, e foi uma pena que não pudéssemos redistribuir de forma mais inclusiva os ganhos dessa capacidade que tivemos de nos adaptar", refere.

Peralta entende que há coisas que se podem ganhar com 2020: "Eu espero que a consciência deste risco existencial que nos assolou neste ano, nos permita construir instituições políticas que nos protejam deste risco e da forma desigual como as pessoas acabam por suportar esses riscos". Até porque, alerta a economista, "nós podemos ter outros riscos que não só pandemias, como o risco climático que está à nossa porta".

A professora universitária enaltece o papel da União Europeia que "deu passos verdadeiramente de gigante, naquilo que é a partilha de risco ao nível da união, com a emissão de dívida e não só. O confronto com uma enorme crise e com este grande risco com o qual vivemos ao longo de 2020 e vamos continuar a viver, permitiu esse avanço ao nível das instituições políticas da União Europeia, que eu espero que seja apenas o primeiro passo para uma UE mais forte e mais inclusiva".

Para Susana Peralta, 2020 foi ainda "o ano do grito Black Lives Matter", o movimento antirracista nascido nos EUA e que - após a morte de George Floyd às mãos da polícia em Minneapolis, há precisamente sete meses - ganhou projeção global e "veio lembrar-nos que a sociedade tem de ser mais inclusiva e oferecer mais segurança a todas as pessoas, independentemente da cor da sua pele". E não esquece os casos nacionais: "Aqui em Portugal foi assassinado Bruno Candé, em julho, um homem português negro, morto à queima-roupa no meio da rua, por uma pessoa que invocou a guerra colonial. E foi também o ano em que Ihor Homeniuk foi assassinado às mãos das forças de segurança, no aeroporto de Lisboa, no centro de detenção para estrangeiros. Eu gostava que estes dois nomes, Bruno Candé e Ihor Homeniuk, nos acompanhassem ao longo de 2021 para nos lembrarem que temos um grande caminho a percorrer para termos uma sociedade mais inclusiva, que ofereça segurança a toda a gente, independentemente do sítio onde nasceu, da cor da pele, da orientação sexual, do género e de todas as outras coisas que a definam".