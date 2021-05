Champions no Porto: PSP apresenta plano de segurança sem receber indicações do Governo

© José Coelho/Lusa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) não quer repetir, no Porto, o que aconteceu em Lisboa com a festa do Sporting e, por isso mesmo, decidiu apresentar já esta quinta-feira o plano de segurança para a final da Liga dos Campeões.

A TSF sabe que a PSP ainda não recebeu qualquer orientação das autoridades de Saúde ou do Governo sobre a organização da final entre Manchester City e Chelsea no estádio do Dragão, mas também não quer arriscar dar uma conferência de imprensa apenas esta sexta-feira, como chegou a ponderar, porque não só não tinha qualquer garantia de ter respostas por parte das autoridades de Saúde como também porque já circulam adeptos na cidade do Porto que merecem saber com o que contam.

Apesar da falta de cenários, a polícia tomou as decisões que considera mais adequadas para garantir a segurança dos mesmos. O plano das autoridades já está fechado e as fontes consultadas pela TSF garantem que, caso venham a ser dadas outras orientações, a polícia terá capacidade para se adaptar.