Chefe da máfia calabresa detido em Lisboa

Francesco Pelle, um conhecido chefe da máfia calabresa, a 'Ndrangheta, foi detido em Lisboa enquanto fazia tratamentos por estar infetado pela Covid-19. Com 44 anos, o italiano - que está numa cadeira de rodas - foi encontrado numa clínica da capital portuguesa, anunciou a polícia italiana em comunicado.

Pelle, de 44 anos, estava na lista dos "fugitivos mais perigosos" do Ministério do Interior italiano, depois de ter sido condenado a prisão perpétua por homicídio. Foi um dos protagonistas de uma rixa entre os "clãs Ndrangheta", que escalou nos assassinatos de Duisburg em 2007, na Alemanha Ocidental, que resultaram na morte de seis pessoas.

Estes assassinatos foram uma represália pela morte da esposa de um mafioso, a mando de Pelle e no dia de Natal de 2006, que este tinha ordenado como vingança pelo tiroteio em que perdeu a capacidade de usar as pernas. Pelle foi condenado a prisão perpétua pela morte da mulher, mas escondeu-se em junho de 2019, depois de um tribunal italiano ter confirmado a pena.

A rixa entre os clãs Pelle-Vottari e Nirta-Strangio, ambos da mesma aldeia de San Luca, terá começado com uma partida em que foram atirados ovos, em 1991. Os assassinatos de Duisburg serviram como um brutal alerta para a opinião pública alemã, até então em grande parte alheia às atividades mafiosas à sua porta.

A 'Ndrangheta estendeu o seu alcance a todas as partes do mundo, ultrapassando a Cosa Nostra da Sicília como a maior organização mafiosa da Itália. Com sede na região sul da Calábria, é considerada uma das mais poderosas organizações criminosas do mundo graças ao seu controlo da maior parte da cocaína que entra na Europa.

A cultura secreta da organização e a aplicação brutal de códigos de silêncio tornaram muito difícil a sua penetração.