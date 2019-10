Chefe da PSP morre em acidente de trabalho

© Direitos Reservados

Um polícia morreu esta terça-feira vítima de acidente de trabalho, nas oficinas da PSP em Alfragide, no concelho da Amadora, após ter sido colhido por uma empilhadora, indicou a Polícia de Segurança Pública. Em comunicado, a direção nacional da PSP refere que o polícia, um chefe principal de 58 anos, morreu às 14h08 nas oficinas de Alfragide - Departamento de Logística da Direção Nacional, quando estava a trabalhar e foi colhido por uma manobra de uma empilhadora.

A PSP adianta que foram acionados para o local os bombeiros e, posteriormente, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, apesar de todos os esforços médicos e manobras de reanimação, o polícia morreu no local.

A PSP sublinha que a direção nacional determinou a presença de uma equipa de investigação criminal para recolha de todas as provas necessárias ao inquérito e, paralelamente, foi ordenada a abertura de uma averiguação interna para determinar as circunstâncias do acidente.

A polícia indica também que o acidente foi comunicado a todas as autoridades competentes, designadamente ao Ministério Público e Autoridade para as Condições do Trabalho. A PSP frisa ainda que foi acionada uma equipa de psicólogos da PSP para apoio no local, bem como aos familiares da vítima.