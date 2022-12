Cheias. Autarca do Seixal diz que ajuda da câmara é "muito superior" ao fundo proposto pelo PS

O PS propõe um fundo de emergência no valor de 1% do orçamento municipal anual, ou seja, 133 milhões de euros © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Inês Duarte Coelho e Rui Oliveira Costa 16 Dezembro, 2022 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Assembleia Municipal do Seixal aprovou uma recomendação apresentada pelo PS para a criação de um Fundo Municipal de Emergência Social para apoiar as vítimas das cheias, mas o presidente da autarquia, Paulo Silva, explica que o apoio à população já estava a ser prestado pela autarquia e que este fundo representa apenas uma duplicação da ajuda.

"O apoio social às famílias que foram vítimas da situação atmosférica que ocorreu no concelho do Seixal já estava a ser feito pela câmara municipal, sem necessidade de nenhum fundo municipal. O apoio às pessoas é feito na hora e não precisamos de andar a anunciar que vamos criar algum fundo. Nós fazemos as coisas, não anunciamos", esclarece o autarca eleito pelas listas da CDU em declarações à TSF.

Paulo Silva diz à TSF que é preferível fazer do que anunciar. 00:00 00:00

Na proposta que o PS levou à assembleia municipal, os socialistas recomendam à câmara que aplique 1% do orçamento municipal anual, ou seja, 133 milhões de euros. No entanto, Paulo Silva refere que o valor do apoio está em aberto e "é muito superior a esse 1% que o PS propôs".

"O Partido Socialista fala em números, nós falamos em pessoas. São mais importantes do que os números. Para nós não é 1%, é o valor que for necessário para apoiar as pessoas, para que nenhuma das famílias do concelho do Seixal que foram vítimas das inundações, tenham um Natal com o necessário conforto. É isso que a nós nos preocupa, são as pessoas. Os números para nós são secundários", atira Paulo Silva.

"O Partido Socialista fala em números, nós falamos em pessoas", atira o autarca. 00:00 00:00

O autarca acusa o Governo de "uma insensibilidade muito grande", já que nenhum dos elementos do Executivo visitou o concelho do Seixal. "Nós estamos a trabalhar com as famílias, estamos a trabalhar com a nossa rede social para conseguirmos resolver o problema destas famílias no mais curto espaço temporal", reitera.