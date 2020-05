Chichi na cama não é culpa de ninguém. Enurese pode estar associada a outras doenças

Mais de 7% das crianças portuguesas entre os cinco e os dez anos urinam na cama de forma involuntária © Pixabay

Diabetes, infeções urinárias e ansiedade são algumas das patologias que podem estar associadas à dificuldade em controlar a vontade de urinar durante a noite. A Covid-19 veio alterar o dia-a-dia e trouxe muitas incertezas, mas Guiomar Oliveira, presidente da Sociedade de Pediatria e Neurodesenvolvimento, diz que só em situações excecionais poderá estar relacionada com a enurese (responsável pelo vulgarmente chamado chichi na cama).

"Crianças que já tenham patologias de neurodesenvolvimento e que tenham sofrido uma grande alteração de rotinas, com picos de ansiedade e de irritabilidade, podem ter esta manifestação de que estão indispostas, de que não estão satisfeitas", refere Guiomar Oliveira.

Ouça a reportagem da jornalista Rute Fonseca. 00:00 00:00

Um estudo da Associação Portuguesa do Sono (realizado em 2017) indica que mais de 7% das crianças portuguesas entre os cinco e os dez anos urinam na cama de forma involuntária, mas, no Dia Mundial da Enurese, também conhecido por Dia Mundial do Chichi na Cama, a representante da Sociedade de Pediatria e Neurodesenvolvimento assinala que o problema pode estar associada a outras patologias: "Pode acontecer associado a doenças físicas, como a diabetes, infeções urinárias ou a momentos de grande stress e desequilíbrio emocional."

De acordo ainda com o estudo da Associação Portuguesa do Sono, que reúne entrevistas a pais de crianças entre os cinco e os dez anos, 96% desconheciam que existe tratamento para a enurese. Guiomar Oliveira diz que estas questões não devem descuradas. "Pode acontecer em situações de stress emocional em que já há uma doença orgânica de base, e a intervenção deve começar pelo médico de saúde familiar, eventualmente também por um psicólogo, falando com a família e com a criança para apurar se tem medos, se acorda muitas vezes durante a noite e por que é que isto está a acontecer..."

Fazer chichi na cama não é culpa de ninguém - é uma das mensagens deixadas pela especialista para assinalar o Dia Mundial da Enurese. Para encontrar informações sobre este problema, pode consultar chichinacama.pt.