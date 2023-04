Chico Buarque recebe Prémio Camões, PSP prepara-se para protestos no 25 de Abril e outros destaques TSF

Chico Buarque na cerimónia de entrega do Prémio Camões © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Chico Buarque de Holanda recebeu esta segunda-feira o Prémio Camões referente a 2019 e não deixou atacar Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil, pelos sucessivos adiamentos da entrega do prémio.

Quem também lamentou a espera de quatro anos foi o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, referindo que alguns "não gostaram" da sua atribuição.

Já o Presidente do Brasil, Lula da Silva, revelou sentir "honra" e uma "imensa alegria" por poder estar em Lisboa a entregar o Prémio Camões a Chico Buarque e a corrigir "um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira" nos últimos tempos.

Enquanto isso, o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, lançou, no Luxemburgo, o desafio a Lula da Silva para visitar a Ucrânia. O chefe da diplomacia europeia considera que para se falar de paz com "credibilidade e honestidade" é preciso conhecer no terreno "quem é o agressor e quem é o agredido".

Sentado ao lado do ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu respeito pela soberania e integridade territorial e criticou duramente a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em véspera do 25 de Abril e das manifestações pró e contra Lula da Silva, a Comissão Nacional de Proteção de Dados lembra que há uma proibição de realizar videovigilância na via pública e que, em determinadas situações, a polícia e as forças de segurança só podem fazer videovigilância na via pública se tiverem uma autorização especial. Numa resposta escrita à TSF, a Comissão afirma que colocar pessoas a filmar manifestantes, tal como o Chega pretende fazer, "é ilegal".