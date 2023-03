"Chocado" com ataque, sheik David Munir admite repensar segurança da Mesquita de Lisboa

O sheik David Munir, imã da Mesquita Central de Lisboa © Inês Pedrosa/Global Imagens

O sheik David Munir, imã da Mesquita Central de Lisboa, ficou chocado com a notícia do ataque ao Centro Ismaelita, que considera ser um ato terrorista.

"Todos estamos surpreendidos. Queria apresentar as nossas condolências. É um ato de terrorismo e o Islão condena e repudia esses atos. Vamos deixar as autoridades apurarem o que concretamente se passou, quais foram as razões e motivos deste ato bárbaro, ainda por cima no mês sagrado do Ramadão, em que estamos. A Comunidade Islâmica de Lisboa tem boas relações com todas as comunidades, inclusive com a comunidade ismaelita. Estamos todos chocados porque nunca aconteceu", confessou à TSF David Munir.

O sheik admite que a direção da comunidade islâmica de Lisboa vai ter de repensar a segurança de um espaço aberto a todos como é a Mesquita de Lisboa, especialmente em tempo de Ramadão.

"A direção vai ter de decidir. Claro que as próprias autoridades vão preocupar-se também com o espaço da Mesquita Central de Lisboa, mas é um mês em que as mesquitas estão muito mais abertas do que fora do mês do Ramadão, que nem há uma semana começou. Servimos o jantar, a quebra de jejum e cinco orações, onde temos aproximadamente entre 300 a 400 pessoas. À noite servimos o jantar, só na mesquita, aproximadamente a mil pessoas. É um espaço aberto, público e, claro, muito vulnerável", acrescentou o sheik.

Duas pessoas morreram esta terça-feira de manhã no Centro Ismaelita, em Lisboa, após um ataque com uma arma branca e o suspeito foi detido, disse à agência Lusa fonte policial.

O incidente deixou ainda vários feridos, dois dos quais em estado grave, segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Na sequência do ataque, foi detido um suspeito, de acordo com fonte oficial da PSP, que avançou também que a situação está atualmente controlada.