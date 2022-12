Choveram "piscinas olímpicas", 2023 promete (muito) calor e outros destaques TSF

© Ramon Van Flymen/EPA

Acabou por ser uma "noite calma". A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 07h15 desta terça-feira 40 ocorrências em Portugal continental devido à chuva, sobretudo quedas de árvores e pequenas inundações.

Já durante a manhã, dois exemplos muito concretos destes problemas causaram constrangimentos: A estação de Algés esteve fechada devido a uma inundação e a circulação na linha do Douro foi suspensa após a quede de árvores na via.

A chuva que caiu nos últimos dias tem sido tanta que a barragem de Alqueva subiu quatro metros e meio nos últimos dias. Agora há água que chegue até ao verão de 2025.

Já próximo ano pode vir a ser um dos mais quentes da sempre. Segundo o serviço de meteorologia do Reino Unido, as temperaturas médias em 2023 serão 1,2 ºC acima das registadas antes do início das alterações climáticas.

Portugal é o décimo país da União Europeia com o salário médio mais baixo, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta segunda-feira. O coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social avisa que "os portugueses estão convidados a ir cedendo direitos sociais".

Portugal recebe na próxima quinta-feira 170 refugiados ucranianos, a maioria mulheres e crianças, provenientes da Moldova. Este é o sexto voo humanitário organizado pela Associação Ukrainian Refugee UAPT.

O Presidente da República espera visitar a Ucrânia "certamente no próximo ano", indicando que os pormenores terão ainda de ser ajustados com as autoridades ucranianas.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 14,2% em novembro em termos homólogos, para 296.723, o melhor desempenho neste mês desde que há registo.

Os autarcas de Setúbal, Sesimbra e Palmela vão reunir-se esta terça-feira com o ministro da Saúde e querem que Manuel Pizarro apresente garantias sobre a época natalícia, já que não conseguem assegurar o normal funcionamento das urgências e especialidades hospitalares.

Uma mulher de 97 anos foi esta terça-feira condenada a dois anos de prisão com pena suspensa por ter trabalhado como secretária e estenógrafa no campo de extermínio Stutthof, entre 1943 e 1945.