O chumbo do Orçamento, uma crise política à vista e outros destaques TSF

Entre os assuntos que marcaram a manhã desta segunda-feira, está o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 pelo PCP, que vai votar contra o documento na generalidade. Já Catarina Martins reforçou que o Bloco de Esquerda mantém disponibilidade para negociar o Orçamento do Estado com o Governo. Perante estas informações, Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai ponderar sobre as informações e analisar "o estado de espírito" dos diversos protagonistas, para ver se, de alguma forma, ainda é possível encontrar o número de deputados para viabilizar o documento. Na antena da TSF, Joacine Katar Moreira anunciou que vai abster-se na votação na generalidade. No mesmo plano, está também o PAN.

Também esta manhã, o presidente do Conselho Soberano, o mais alto órgão de poder no processo de transição do Sudão, general Abdel Fattah al-Burhane, dissolveu o Governo e o próprio conselho, horas depois de os militares prenderem o primeiro-ministro. O Governo sudanês culpou os militares pelas eventuais consequências do golpe de Estado, que os militares estão a tentar levar por diante, e confirmou que tanto o primeiro-ministro como a sua esposa se encontram em paradeiro desconhecido.

Destaque ainda para Graça Freitas que não põe de lado a hipótese de Portugal ser obrigado a mais um confinamento caso apareça uma nova variante, mais agressiva e resistente às vacinas. Em entrevista ao Diário de Notícias, a diretora-geral da Saúde explicou que o principal objetivo do Plano Referencial Outono-Inverno 2021-2022 é, mais do que conter a infeção, evitar os casos de doença grave.

Mercearias, supermercados, ourivesarias, talhos, peixarias, cafés, farmácias, restaurantes. A Reportagem TSF foi perceber o que é a metrologia, a ciência que garante preços justos, para ter a certeza que clientes e comerciantes não são prejudicados.

Por fim, morreu aos 59 anos o ator James Michael Tyler, conhecido por interpretar a personagem Gunther na série de comédia "Friends". O artista tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em 2018.