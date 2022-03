Chuva causa alguns estragos. Porto, Aveiro e Lisboa são zonas mais afetadas

As operações da Proteção Civil relacionadas com a chuva envolveram, até este sábado à noite, 124 meios terrestres © André Luís Alves / Global Imagens

Por TSF 12 Março, 2022 • 22:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chuva que caiu durante todo este sábado causou alguns problemas, mas nada de dramático, garante a Proteção Civil. Desde a meia-noite registaram-se 94 ocorrências, com Porto, Aveiro e Lisboa a serem as zonas mais afetadas.

As limpezas de vias concentram metade das ocorrências, seguindo-se as pequenas inundações e as quedas de árvores. As operações da Proteção Civil relacionadas com a chuva envolveram, até este sábado à noite, 124 meios terrestres e 324 operacionais.

Para já, a Proteção Civil continua em monitorização, sem ter qualquer alerta emitido.