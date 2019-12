Chuva dá tréguas no Natal. Temperaturas sobem, mas nevoeiro instala-se

Depois do temporal causado pela passagem das depressões Elsa e Fabien, o Natal vai ser de maior acalmia © Gerardo Santos/Global Imagens

A véspera e o dia de Natal vão ser de alguma nebulosidade e nevoeiro, mas não de muita chuva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que não está prevista a ocorrência de precipitação durante estes dias, com a exceção da possibilidade de pequenos aguaceiros ao final do dia 25 de dezembro, mas apenas na região Norte.

Se esta segunda-feira ainda é esperada alguma chuva fraca, especialmente na zona Litoral, na quarta-feira [24 de dezembro] ela irá desaparecer. A meteorologista Ângela Lourenço, do IPMA, adiantou à TSF que, para a véspera de Natal, são esperadas "algumas nuvens" e "nevoeiro", mas, "não haverá ocorrência de chuva.

Também o vento vai estar fraco e deverá registar-se uma subida da temperatura máxima. Quanto à agitação marítima, as ondas devem atingir entre 2 a 3 metros na costa ocidental e até 1,5 metros na costa sul.

Já o dia de Natal irá acordar "acordar com algumas nuvens" e "nevoeiro matinal", mas também não está prevista precipitação. "Vai ser um dia sem chuva", indicou Ângela Lourenço à TSF, ressalvando, no entanto, a possibilidade de ocorrer alguma precipitação "muito fraca, no final do dia, na região Norte".

Igualmente, no dia 25, prevê-se que o vento se mantenha fraco, embora possa soprar com mais intensidade (até 40 km/hora) nas terras altas do Norte e Centro.