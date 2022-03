Chuva de regresso a todo o país. IPMA prevê descida "acentuada" das temperaturas

O IPMA refere que, no sábado, haverá um agravamento do tempo com previsão de aguaceiros e queda de neve © Photo by Anant Jain on Unsplash

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o regresso da chuva no final desta quarta-feira, com intensidade em algumas regiões de Portugal continental, nomeadamente no região Sul, litoral Norte e Centro e também no Minho. A precipitação deverá depois estender-se ao resto do país na quinta-feira, com previsão de neve nas regiões altas, tal como conta à TSF a meteorologista do IPMA Paula Leitão.

"A chuva começa na quarta-feira ao fim da tarde no litoral Norte e Centro e depois estende-se, gradualmente, a todo o território durante a madrugada e manhã de quinta-feira. Passa depois a aguaceiros já com boas abertas na quinta-feira. A neve será na Serra da Estrela e também é provável que ocorra neve nas terras altas da região Norte e Centro", afirma.

Na quinta-feira, o tempo vai piorar com "uma descida acentuada da temperatura ao longo do dia". "O vento vai tornar-se forte no quadrante Norte", refere ainda Paula Leitão.

"Estamos à espera de neve, inicialmente nos pontos mais altos da Serra da Estrela, mas deverá ocorrer também nas serras do Norte. Na Serra da Estrela, a acumulação de neve deverá ser significativa e, na noite seguinte, de quinta para sexta-feira, deverá haver formação de gelo. Uma noite com algum perigo para a circulação nas estrelas das regiões mais altas do país", explica.

Sexta-feira será um dia sem chuva. No sábado, haverá um agravamento do tempo com previsão de aguaceiros e queda de neve. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera ainda não tem uma previsão de quando o tempo vai melhorar.