Chuva torrencial deixa baixa de Cascais inundada

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) pôs sob aviso laranja 13 dos 18 distritos de Portugal Continental, incluindo toda a costa do país, e a amarelo cinco distritos do interior devido à passagem da Depressão Karim.

Por TSF 20 Fev, 2021 • 18:18

A intensa precipitação registada nas últimas horas deixou a baixa de Cascais inundada. Os proprietários dos estabelecimentos comerciais estão a remover a água que se acumulou, sobretudo, durante o período da manhã.

No local, estão elementos da Proteção Civil Municipal e Bombeiros, que estão a fazer esforços para escoar a água que se acumulou.

O vento forte também provocou a queda de uma árvore de grandes dimensões na Linha de Cascais, entre São Pedro do Estoril e Cascais. A circulação de comboios está interrompida desde as 12h45.

Os distritos do litoral estão sob aviso laranja e os restantes sob aviso amarelo devido à passagem da Depressão Karim. Desde as 00h00, foram registadas até às 16h00 quase 500 ocorrências.

"Situação crítica" e um novo pico

Em declarações à RTP, o presidente da Câmara de Cascais diz que se passou por "uma situação crítica entre as 11h30 e as 13h00". "Só para se ter uma ideia, choveu bastante mais do que aquilo que choveu em 1983, que foi quando ocorreram as grandes cheias de Cascais", disse Carlos Carreiras, alertando para o risco do próximo pico de precipitação.

"Estamos à espera do outro pico e este pode ser de maior risco por volta das 21h00 até às 23h00, não só porque se prevê que chova bastante mais, mas também porque coincide com a preia-mar", avisou o autarca.