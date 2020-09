Chuva deve voltar ao interior de Portugal Continental a partir desta quarta-feira

© Amin Chaar / Global Imagens

A chuva pode voltar ao interior de Portugal Continental já a partir da tarde desta quarta-feira.

Os dados da página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera dão conta de que o dia vai trazer "períodos de céu muito nublado", com "possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir da tarde" com maior probabilidade de acontecerem no interior.

No litoral Norte e Centro espera-se uma "pequena descida da temperatura mínima".

É no dia seguinte, quinta-feira, que a chuva se estende a mais territórios, juntando-se a esta a possibilidade de trovoada.

"Possibilidade de aguaceiros e trovoada, mais prováveis durante a tarde no interior das regiões Norte e Centro", lê-se no site do IPMA. As temperaturas devem também continuar a descer, com a Guarda a registar uma máxima prevista de 21ºC.