Chuva e descida da temperatura. O tempo vai mudar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa que Portugal Continental vai assistir a uma mudança do estado do tempo a partir da próxima quinta-feira.

O IPMA fala mesmo numa "alteração significativa das condições do estado do tempo". Na prática, "o tempo seco e ameno dos últimos dias" vai dar lugar a chuva e a uma "descida gradual das temperaturas máximas, entre os dias 28 (quinta-feira) e 31 de outubro (domingo).

Em Lisboa, por exemplo, a temperatura máxima prevista para quarta-feira chega aos 27 graus, mas na sexta-feira já deverá rondar os 20 graus.

No Porto a descida da máxima será dos 22 para os 18 graus entre quarta e sexta-feira.

A culpa desta mudança na temperatura é do anticiclone que se estende desde os Açores até à Europa Ocidental que vai ficar mais fraco, permitindo "passagens de massas de ar tropicais e com elevado conteúdo em vapor de água, transportadas latitudinalmente, num padrão usualmente conhecido como "rio atmosférico".

O IPMA diz que a mudança na situação meteorológica "deverá originar precipitação persistente na generalidade do território, e tem potencial para produzir chuvas persistentemente fortes, em especial nas regiões do Centro e Sul, onde os impactos poderão ser significativos".

A chuva deverá também chegar ao Minho e ao Douro Litoral a partir do meio da tarde de quinta-feira e estender-se gradualmente às restantes regiões Norte e Centro.

O tempo chuvoso chegará à região Sul na sexta-feira.

O vento deverá, igualmente, aumentar de intensidade, em particular nas terras altas e há ainda previsão de aumento da agitação marítima na costa de Portugal continental e nas ilhas.