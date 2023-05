Chuva e trovoada colocam onze distritos do continente sob aviso amarelo

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Onze distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada acompanhada de aguaceiros por vezes fortes, sendo ocasionalmente de granizo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo desde as 00h00 e até as 21h00 desta sexta-feira.

O alerta do IPMA é para "trovoada dispersa, acompanhada de aguaceiros por vezes fortes e que podem ser de granizo e de rajadas de vento forte".

Já os distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu estão ainda sob aviso amarelo devido à previsão de "aguaceiros por vezes fortes, que podem ser de granizo", alerta válido desde as 00h00 e até as 21h00 desta sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.