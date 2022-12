Chuva e trovoada mantêm-se nos próximos dias. "Desagravamento" só no fim de semana

© Tiago Petinga/Lusa

É esperado chuva e trovoada para esta quarta-feira e na sexta-feira (dia 16) a previsão aponta para "um ligeiro agravamento" do estado do tempo, com chuva forte.

Também a agitação marítima vai continuar, pelo que foi repetido o apelo para que se evite a circulação junto à costa.

Já no fim de semana é esperado um "desagravamento" das condições meteorológicas, aponta o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

"Será, à partida, um fim de semana com precipitação pouco frequente e em geral fraca em todo o território continental."

Todos os distritos do continente estão esta quarta-feira sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) relativamente à precipitação, até às 18h00.