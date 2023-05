Chuva e trovoada na festa do campeão. Todos os distritos sob aviso amarelo no sábado

© Andy Lyons/Getty Images /AFP (arquivo)

Por Carolina Rico 26 Maio, 2023 • 16:42

Quaisquer sejam as cores das camisolas dos adeptos que este sábado saiam à rua para festejar o título de campeão nacional, o melhor é que sejam impermeáveis.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada este sábado.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de sábado devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada.

O IPMA alerta ainda para queda de granizo e de rajadas de vento fortes. As temperaturas máximas vão oscilar entre 28 ºC em Santarém e 16 ºC na Guarda, enquanto as mínimas variam entre 11 ºC (Guarda e Bragança) e 16 ºC (Setúbal e Aveiro).

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.