Chuva e trovoada regressam esta quinta-feira a todo o país

Por Carolina Rico 07 Abril, 2021 • 08:49 Partilhar este artigo Facebook

A chuva regressa a todo o país a partir desta quinta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados aguaceiros em quase todos os distritos de norte a sul do continente, nos Açores e na Madeira.

A previsão aponta para chuva a partir da manhã de quinta-feira e trovoada a partir da tarde, em especial nas regiões centro e sul.

O vento será em geral fraco, sendo temporariamente moderado (até 35 km/h) no Algarve até meio da tarde e sendo por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas.

Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima.

O estado do tempo vai agravar-se na sexta-feira, com aguaceiros em todos os distritos, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde nas regiões do interior norte e centro.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê céu temporariamente nublado, vento moderado a forte nas terras altas do norte e centro, com rajadas até 70 km/h.

As temperaturas máximas vão subir na faixa costeira a norte do Cabo Mondego, mas é esperado um acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada em alguns locais do interior norte e centro.

As máximas esta quarta-feira vão oscilar entre os 27ºC em Santarém e os 18ºC na Guarda. Já as temperaturas mínimas vairam entre os 14º em Faro e os 3ºC em Bragança.