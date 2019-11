Chuva e vento no fim de semana. Vem aí a depressão Amélie

© Igor Martins/Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro com Paula Dias 02 Novembro, 2019 • 12:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Amélie é o nome da depressão que deve passar pelo território do continente este fim de semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera não prevê que o impacto seja significativo no estado do tempo. Ainda assim, explica a meteorologista Madalena Rodrigues à TSF, a chuva e o vento devem tornar-se mais fortes no final do dia.

Pub Pub

"Prevê-se ocorrência de precipitação e intensificação do vento, a partir do final do dia de hoje, no litoral norte e centro e nas terras altas. No entanto, a referida depressão não deverá ter impacto significativo no estado do tempo no território do continente."

Pub Pub

Madalena Rodrigues adianta ainda que "não se prevê que seja precipitação para emissão de aviso" e que "em relação ao vento, está previsto nas terras altas rajadas com intensidade até 90 quilómetros por hora".

"Temos de acompanhar, porque estes 90 quilómetros por hora é o limiar mais baixo do aviso amarelo que nós costumamos emitir. No entanto, se se verificar que se verificar que supera os 90 quilómetros por hora será emitido aviso amarelo para essa região", remata.