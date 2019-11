Chuva em todo o país neste fim de semana prolongado

© André Rolo/Global Imagens

A chuva veio para ficar e, neste fim de semana prolongado, vai cair em todo o país, com exceção apenas para as regiões do Algarve e da Madeira, onde esta sexta-feira se vão registar algumas abertas durante a tarde.

Nas terras altas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento vai soprar com alguma intensidade. Para Lisboa espera-se 23 graus de temperatura máxima, 18 para o Porto e 25 para Faro.

O sábado vai manter-se molhado, com o IPMA a colocar oito distritos de Portugal Continental em aviso amarelo devido à chuva e ao vento, que se devem manter fortes até ao final da tarde. Só não deve chover no Algarve e Alentejo. Nos Açores, por sua vez, devem registar-se chuva e trovoada até ao final da manhã.

No domingo o cenário mantém-se, com os arquipélagos dos Açores e da Madeira a escapar à chuva e com temperaturas máximas a rondar os 20 graus. Para Lisboa esperam-se aguaceiros fracos e 19 graus de temperatura máxima. A chuva manter-se-á no Porto, com 18 graus de temperatura máxima. Em Faro não vai chover, mas o céu estará parcialmente nublado e a temperatura máxima vai rondar os 22 graus.