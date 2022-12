Chuva forte a partir da meia-noite de domingo. Quatro distritos em aviso laranja

© António Pedro Santos/Lusa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou este sábado para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo.

Na sua página oficial, o IPMA refere que estes quatro distritos do continente vão estar sob aviso laranja entre as 00h00 e as 03h00 de domingo enquanto no distrito de Portalegre estará ativo entre as 03h00 e as 06h00, devido à previsão de chuva forte e persistente.

Entretanto, o IPMA colocou, desde o início da manhã de hoje, os 18 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e também agitação marítima.

Os avisos amarelos nos distritos de Beja, Lisboa, Leiria, Faro e Setúbal estão ativos entre as 21:00 de hoje e até às 06:00 de domingo e referem-se a situações de precipitação persistente e por vezes forte e de vento, com rajadas da ordem de 75km/hora.

Durante a madrugada de domingo estão ativos os avisos laranja nestes distritos.

No distrito de Évora o aviso amarelo para a precipitação e vento tem início às 00h00 de hoje e prolonga-se até às 06h00 de domingo, prevendo-se chuva forte e persistente e rajadas de vento na ordem dos 75 km/hora.

O IPMA prevê para os distritos de Santarém e de Portalegre chuva forte e persistente tendo acionado o aviso amarelo entre as 00h00 de hoje e as 06h00 de domingo.

Os distritos de Braga, Castelo Branco, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Viseu, e Bragança, de domingo, devido à previsão de queda de neve acima de 1.100 metros, com acumulação acima de 1.200 metros, que poderá ser de 5 cm.

Como impactos prováveis, o IPMA refere "perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (por exemplo em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)".

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA colocou ainda os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo devido à agitação marítima, entre 03h00 e as 09h00 de domingo (em Lisboa) e depois os oito distritos entre as 09h00 e as 21h00 de segunda-feira, devido à ondulação que poderá chegar aos cinco metros.

A Câmara de Lisboa alertou no final de sexta-feira para a chuva "persistente e por vezes forte" que se espera no sábado à noite e pediu à população para tomar precauções.

"Considerando que o IPMA colocou o distrito de Lisboa sob aviso amarelo, com período mais crítico entre as 22h00 do dia 10 de dezembro e as 06h00 do dia 11, onde se espera precipitação persistente e por vezes forte, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população para que tome precauções", indicou a autarquia num comunicado.

Na mesma nota, a câmara disse que os agentes de Proteção Civil da cidade, os serviços operacionais municipais e elementos das Juntas de Freguesia "estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade".

Este alerta da autarquia lisboeta surge depois de a cidade ter sido afetada pelo mau tempo na quarta-feira à noite, sendo os municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras aqueles que sofreram mais danos após a forte chuva que caiu.

Várias inundações cortaram estradas, túneis, acessos a estações de transporte e danificaram estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.

Há a registar a morte de uma mulher em Algés, no concelho de Oeiras, e dezenas de pessoas desalojadas.

* Notícia atualizada às 13h16