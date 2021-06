Chuva forte complica buscas por duas mulheres desaparecidas há três dias nos Açores

© DR

Por Nuno Guedes 27 Junho, 2021 • 11:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chuva forte que se prevê para este domingo nos Açores deve complicar ainda mais as buscas por duas mulheres desaparecidas há três dias na ilha de São Miguel. As duas ocupantes de um carro foram arrastadas na sexta-feira pela chuva intensa sentida no concelho da Povoação.

O inspetor coordenador do Serviço Regional de Proteção Civil, Rúben Couto, explica à TSF que as buscas decorrem em terra e no mar.

"São dez entidades a participar nas buscas, com 14 viaturas, duas embarcações e 54 elementos", numa área significativa que abrange mais de 1,5 quilómetros na ribeira, mais de 20 quilómetros na costa e uma área mais alargada no mar coberta pela Marinha", detalha o responsável que admite que ao terceiro dia a esperança de encontrar as mulheres com vida já é "diminuta", apesar de "existir sempre esperança".

Ouça as explicações de Rúben Couto 00:00 00:00

Entretanto, para este domingo os grupos central e oriental dos Açores voltam a estar com avisos amarelos por causa da chuva forte, algo que deve complicar as buscas pelas duas mulheres funcionárias da Santa Casa da Misericórdia da Povoação.

"Temos um alerta amarelo até amanhã (segunda-feira), por causa da precipitação, e neste momento (domingo de manhã) o tempo está bom na Povoação. Não chove e a maré está vazia, pelo que estamos a aproveitar para fazer as buscas. No entanto, de tarde a previsão é que o tempo piore com a chuva, aumentando o caudal da ribeira e o risco de derrocadas. As buscas serão ainda mais complicadas porque à tarde a maré também estará cheia", conclui Rúben Couto.