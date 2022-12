Chuva forte deixa dez distritos sob aviso laranja

© Miguel Pereira da Silva/Lusa

Dez distritos do continente vão estar esta segunda-feira sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar com aviso laranja até às 12h00 desta segunda-feira, enquanto Évora, Setúbal, Beja estão sob aviso das 15h00 às 00h00 de terça-feira. Já em Lisboa o aviso laranja vigora das 21h00 às 06h00 de terça-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre a amarelo devido à chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Sob aviso amarelo estão também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga até às 00h00 de terça-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros.

Na Madeira, as Regiões montanhosas e a Costa sul vão estar também sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada entre as 18h00 de hoje e as 00h00 de terça-feira, passando depois a amarelo até às 03:00 de quarta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No domingo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou a população para a continuação do mau tempo até terça-feira, com chuvas e ventos fortes, reforçando o pedido para uma condução defensiva ou não atravessar zonas de cheias.

SMS enviado à população com aviso da proteção civil

Num comunicado, ANEPC avisa que as previsões do IPMA apontam para a continuação de tempestades nos próximos dias, entre chuva intensa, vento e agitação marítima forte e possibilidade de trovoada.

"A partir da madrugada de segunda-feira [hoje], 12 de dezembro, prevê-se a ocorrência de precipitação persistente que poderá ser temporariamente forte nas regiões Norte e Centro, sendo o período mais crítico entre as 06h00 e as 12h00, estendendo-se progressivamente para sul durante a tarde", especialmente nos distritos de Setúbal, Évora e Beja, durante o período entre as 12h00 e as 24h00.

Para terça-feira, as previsões apontam para "precipitação persistente e por vezes forte, nos distritos de Setúbal, Évora e Santarém", entre as 00h00 e as 12h00. Durante a tarde, "a precipitação será mais provável nas regiões do Centro, Alto Alentejo e Faro".

Já a informação da Agência Portuguesa do Ambiente vai no sentido da possibilidade de ocorrência de "inundações em zonas urbanas, causadas por acumulações de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento", bem como possibilidade de cheias, "potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras".

Alertam também para a possibilidade de deslizamentos e derrocadas, arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias, possibilidade de queda de neve e piso escorregadio.