Aeroporto da Madeira: 12 voos desviados devido a chuva forte

Desde as 10h24 que mais nenhum voo conseguiu aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo

O Aeroporto da Madeira está com perturbações devido ao mau tempo, que obrigou esta segunda-feira 12 voos a serem desviados, tendo um sido cancelado, conforme consta na página da Internet da ANA-Aeroportos.

Na manhã desta segunda-feira aterraram apenas três aviões, dois provenientes de Lisboa e um do Porto, dá conta o portal da ANA, entidade responsável pelos aeroportos portugueses.

Desde as 10h24 que mais nenhum voo conseguiu aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, tendo alguns divergido para o Porto Santo.

A mesma informação indica que 12 voos divergiram e um foi cancelado. As regiões montanhosas e a costa sul da Madeira estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte de sudoeste com rajadas até 95 quilómetros por hora (entre as 18h00 desta segunda-feira e as 03:00 de terça-feira) e de agitação marítima na costa sul (até às 12h00 de terça-feira), prevendo-se ondas de sudoeste com três a quatro metros.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.