Chuva forte provoca mais de 40 inundações em Vila Real de Santo António

A chuva forte provocou mais de 40 inundações esta manhã em Vila Real de Santo António, no Algarve.



Os bombeiros locais, os serviços municipais e as forças de segurança tentam responder a todos os pedidos de ajuda depois de uma forte chuvada esta manhã.



As ruas do concelho estão inundadas não havendo registo de danos dentro de habitações, apenas algumas garagens ficaram alagadas.



Em Monte Gordo também houve alguns problemas causados pela chuva forte, mas, como explicou na RTP3 o segundo comandante dos bombeiros de Vila Real de Santo António, Alexandre Vicente, agora é hora de acudir e de repor a normalidade.