Chuva forte regressa esta quarta-feira e marca fim de semana da passagem do ano

A chuva forte está de regresso já a partir desta quarta-feira. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um agravamento do estado do tempo nos próximos dias.

"Vamos ter novamente um agravamento das condições meteorológicas já a partir de amanhã, dia 28. A chuva vai começar no Minho, logo nas primeiras horas do dia ou início da manhã e vai estendendo-se gradualmente para Sul. A região Sul poderá ter precipitação muito fraca, a parte mais a Norte da região Sul, portanto, a zona do Alto Alentejo, Ribatejo e da Grande Lisboa poderá ter precipitação fraca no final do dia", explica à TSF a meteorologista Ângela Lourenço.

A chuva intensa vai estender-se a todo o país, com mais incidência nas regiões Norte e Centro, e deve marcar também a passagem do ano.

"A partir de quinta-feira, praticamente todo o território terá precipitação. Será mais intensa e frequente nas regiões Norte e Centro e deverá estender-se até ao fim de semana. Neste momento, com a informação disponível, tudo aponta para que o fim de semana de final do ano e início do próximo ano seja com chuva em particular nas regiões Norte e Centro", adianta.

Relativamente à agitação marítima, espera-se que as ondas possam chegar aos três metros, mas a situação não será "muito gravosa".

"Estamos no inverno e o mar tem muito mais energia. Espera-se que as ondas possam chegar aos três metros. As regiões mais a Norte do Cabo da Roca serão aquelas que poderão ter agitação marítima mais intensa, mas a faixa costeira para Sul também poderá ter um aumento da agitação marítima, mas, neste momento, nada aponta para que seja uma situação muito gravosa", acrescenta.