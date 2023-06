Chuva intensa na Madeira. Encerramento das escolas será decidido ao fim do dia

A Proteção Civil pede suspensão de caminhadas pela zona montanhosa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 05 Junho, 2023 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O arquipélago da Madeira entrou esta tarde em aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera por causa da chuva e a Proteção Civil prevê que a intensidade aumente às 18h00. Só depois disso é que se vai avaliar se serão tomadas medidas extraordinárias, nomeadamente o encerramento das escolas esta terça-feira.

"Estamos a reavaliar a situação junto com o IPMA para vermos se implica a tomada de medidas adicionais. Logicamente que isso seguirá os trâmites normais dentro das próprias secretarias e o secretário da Educação fará o comunicado da forma que entender", disse António Nunes, presidente da Proteção Civil madeirense, em declarações à RTP após uma reunião com as forças de segurança.

O aviso vermelho é o mais grave da escala do IPMA e abrange a costa sul e a zona montanhosa da ilha. Por isso, António Nunes diz que é "bom senso" que as caminhadas nessa zona sejam suspensas.

"Se as condições não são as ideais para se praticar esse tipo de atividades, não devem ser feitas e devem ser evitadas. Nós apelamos também aos grupos hoteleiros que se puderem manifestar junto dos seus clientes este aviso de que não se devem deslocar para as serras, nós agradecemos, porque vai diminuir a possibilidade de haver ocorrências desagradáveis", disse o líder da Proteção Civil local.

Todos os meios da Proteção Civil na Madeira estão de prevenção. A chuva muito forte deve chegar esta tarde por culpa da depressão Óscar.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar esta segunda e terça-feira sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar, segundo o IPMA.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, vai estar em vigor entre as 15h00 de segunda-feira e as 15h00 de terça-feira.