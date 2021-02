Chuva intensa provoca várias inundações no Algarve

Chuva forte que caiu esta manhã provocou inundações em Faro © Luís Forra/Lusa

A chuva intensa que se fez sentir durante a manhã desta sexta-feira no sotavento algarvio provocou inundações na via pública, em caves e garagens, em especial nos concelhos de Faro, Olhão e Tavira, disse fonte da Proteção Civil.

O pico de precipitação ocorreu entre as 10h00 da manhã e o meio-dia. De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, apesar de terem sido registadas 39 ocorrências, a maioria relacionada com inundações, "não existiram situações graves".

"Temos registo de pequenas inundações na via pública, em caves e garagens em diversos concelhos, devido à chuva forte que coincidiu com a preia-mar", disse à Lusa a mesma fonte.

A fonte precisou que, desde as 10h38, foram registadas 39 ocorrências no distrito de Faro, 22 das quais no município de Faro, o que motivou a que fosse acionado um grupo de reforço da proteção civil que inclui várias corporações de bombeiros do Algarve.

À TSF, o comandante do comando operacional regional, António Coelho, disse que foram registadas 33 ocorrências relacionadas com "inundações e cortes de vias como consequência da subida da água nos pavimentos".

"Tínhamos um grupo de reforço pré-alerta que foi mobilizado, o comando regional acionou de imediato o grupo de reforço para apoiar as ocorrências registadas no concelho de Faro", refere António Coelho, acrescentando que, neste momento, "estão mobilizados 37 operacionais e 19 veículos".

O comandante do comando operacional regional, António Coelho, dá conta à TSF das ocorrências registadas durante esta manhã. 00:00 00:00

Os bombeiros de Faro foram auxiliados por corporações de São Brás de Alportel, Albufeira, Messines e Portimão. O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, explicou à TSF que as inundações se deveram à coincidência da chuva com a maré alta.

"Agora com o parar da chuva e com a maré que começa a baixar todas essas situações foram resolvidas, já não há praticamente água na rua", refere o autarca de Faro.

Ouça as declarações do presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, à TSF. 00:00 00:00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou hoje um aviso laranja para o distrito de Faro face à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 10h20 e as 12h00.

A partir das 12h00 e até às 18h00, o aviso baixa para amarelo, ainda com previsão de precipitação por vezes forte.

Foi também emitido um aviso amarelo face à agitação marítima na costa ocidental do Algarve, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, válido entre as 21h00 de hoje as 21h00 de sábado.