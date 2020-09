Chuva intensa provocou dezenas de inundações no Alentejo

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A chuva intensa que caiu hoje à tarde no Alentejo provocou cerca de 40 inundações em habitações e vias públicas, sem causarem danos pessoais, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que no distrito foram registadas 18 inundações, até às 18:00, em habitações e vias públicas, com a cidade de Borba, onde ocorreram 10 inundações, a ser a mais afetada.

Segundo o CDOS, houve ainda três inundações em Évora, e as restantes em Arraiolos, Mourão, Portel e Viana do Alentejo.

No distrito de Beja, de acordo com o CDOS, ocorreram nove inundações, três em Cuba, três em Moura, duas na Vidigueira e uma em Beja.

Segundo o CDOS de Portalegre, no distrito, até às 18:30, o concelho de Avis era o mais afetado, com cerca de 10 inundações em vias públicas, havendo ainda registo de uma inundação, numa habitação, em Barbacena, no concelho de Elvas.