Tempestade causa apagão total na Madeira. Chuva inunda ruas e estradas no Funchal

Por Nuno Guedes 27 Março, 2021 • 21:22

A chuva forte que se tem sentido na noite deste sábado na Madeira está a causar inúmeras inundações no Funchal.

A informação foi confirmada à TSF pelos Bombeiros Municipais do Funchal que admitem que não têm mãos a medir com tantos pedidos de ajuda que chegam de quem está a ser afetado pela água em casas, lojas e parques de estacionamento.

O Diário de Notícias da Madeira e o Jornal da Madeira relatam e apresentam imagens de estradas e avenidas que se transformaram em verdadeiras ribeiras, nomeadamente na Estrada Monumental, na Avenida do Infante ou no Caminho do Pilar.

O DN Madeira reporta ainda que "toda a ilha está sem eletricidade desde as 20h40", informação já foi confirmada à TSF pelo presidente da Câmara do Funchal.

Miguel Gouveia explica que esta tempestade teve algo que não é muito comum: muitas descargas atmosféricas com relâmpagos e raios a cair em terra o que provocou alguns pequenos focos de incêndio e alguns acidentes rodoviários pois as ruas e estradas estavam completamente alagadas".

O corte geral de energia na ilha da Madeira aconteceu, aliás, logo a seguir a dois raios fortes que, segundo o autarca, fizeram "estremecer o Funchal".

Miguel Gouveia teve nota de meia centena de ocorrências pela cidade, mas os pedidos de ajuda podem ser mais pois as "ruas transformaram-se em verdadeiros rios".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocaram este sábado a Costa Sul e as regiões montanhosas da Madeira em aviso vermelho devido às previsões de chuvas fortes, por vezes granizo, com o resto da ilha com aviso laranja.