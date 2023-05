Chuva mantém-se até 1 de junho, mas "não é suficiente" para acabar com seca

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A chuva vai manter-se até 1 de junho, com alguns intervalos. Ainda assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acredita que não é esta chuva tardia que vai ajudar o país a enfrentar a seca. À TSF, a meteorologista Patrícia Marques faz a previsão para os próximos dias.

"A previsão aponta para uma semana com precipitação, com aguaceiros que poderão ser localmente fortes, em especial nas regiões Centro e Sul. Pode haver uma quantidade de precipitação que seja mais forte em determinados locais do Alentejo, mas, neste momento, não nos parece que sejam suficientes para terminar com a situação de seca que se verifica na região Sul. É uma ajuda, a situação meteorológica vem devolver alguma precipitação aos solos, mas não é suficiente", explica à TSF Patrícia Marques.

Até ao dia 1 de junho, a situação não deverá alterar-se, com as previsões a apontarem para "aguaceiros pontualmente fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada".

"Esta situação mantém-se pelo menos até meio da próxima semana", assegura a meteorologista, sublinhando que a precipitação deverá ser maioritariamente localizada na região Centro e Sul. "Depois parece que se espalha um bocadinho até à região norte do país", acrescenta.

Seis distritos do continente vão estar esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e trovoada, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 desta segunda-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser sob a forma de granizo.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado na região Sul, e aguaceiros, mais prováveis durante a tarde, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte em especial nas regiões do Centro e do Sul.

A previsão aponta também para vento, em geral fraco, tornando-se moderado de noroeste durante a tarde no litoral oeste, e soprando por vezes moderado a forte nas terras altas.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 06 graus Celsius (em Bragança) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 21 (na Guarda) e os 30 (em Lisboa e Santarém).