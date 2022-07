Chuva não abafa entusiasmo de quem vai ver as corridas em Vila Real

Por Eduardo Pinto 03 Julho, 2022 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

O principal dia das corridas de automóveis no 51.º do Circuito Internacional de Vila Real acordou molhado. A chuva caiu a espaços, por vezes pingas grossas, som de trovoada, o suficiente para abafar o pó e para ajudar no negócio da venda de guarda-chuvas e chapéus. Porém, não afastou público para uma jornada em que é esperada uma grande enchente à volta da pista citadina.

Afonso Caldeira, André Ferreira e Luís Fernandes chegaram cedo a Vila Real. Partiram da cidade do Porto, onde combinaram encontrar-se às 05h00. Não queriam que alguma complicação no trânsito ou dificuldades em encontrar estacionamento estorvassem a possibilidade de assistir ao início das corridas, pouco depois das 09h00.

"Esperamos um excelente dia de corridas, principalmente do WTCR", sublinhou Afonso. Afinal, esta competição, a Taça do Mundo de Carros de Turismo é a que "chama mais a atenção", mas acreditam que vão ver "provas muito interessantes dos campeonatos nacionais".

André é da Trofa e confessa que o que mais lhe interessa é "o Campeonato Nacional de Velocidade". Ganhou o gosto pelas corridas de automóveis no "saudoso circuito de Vila do Conde" e, este domingo, foi, pela primeira vez, ao circuito de Vila Real, por ser "fã de pistas citadinas". Luís Fernandes diz que é da "velha escola" e, por isso, o seu entusiasmo recai "nos clássicos", embora "goste das outras provas todas".

No paddock dos campeonatos nacionais, um dos stands mais visitados é aquele onde está o carro do motociclista Miguel Oliveira. O piloto de MotoGP corre com o pai, Paulo Oliveira, num Hyundai iR30. Sábado terminou na quarta posição da geral a primeira corrida do fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade em automobilismo. A segunda corrida realiza-se este domingo, a partir das 15h00.

Eduardo Sousa e Hugo Teixeira, estudantes de Engenharia Informática, residentes em Amarante, estavam esta manhã mais interessados em ver os mecânicos a trabalhar do carro do craque das duas rodas. Eduardo está convencido que a segunda corrida em que participa Miguel Oliveira "vai ter espetáculo, tal como aconteceu na primeira, e muita luta".

Hugo reconhece que a mecânica sempre o fascinou. "Principalmente nos carros de corridas, em que as afinações são tão importantes para que a máquina esteja nas melhores condições." Sublinha que, "às vezes, uma corrida de 45 minutos tem muitas horas de trabalho por detrás". E é isso que o impressiona.

Este domingo é o dia principal do 51.º do Circuito Internacional de Vila Real, com ponto alto às 13h10 e 17h15, horas a que vão começar as corridas da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Às 15h30, no Nosso Shopping, começa uma sessão de autógrafos com os pilotos desta competição, com duração de 20 minutos.

Para além do WTCR, a cidade de Vila Real acolhe ainda seis provas nacionais: Campeonato de Portugal de Velocidade, dos 1300, dos Legends, dos Classics e da Kia Picanto GT Cup.