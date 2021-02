Chuva, neve e agitação marítima. Há vários distritos sob aviso amarelo

IPMA prevê queda de neve nos distritos da Guarda, Castelo Branco, Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança © Nuno Veiga/Lusa

Seis distritos do continente e arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vai vigorar entre as 21h00 desta sexta-feira e as 21h00 de sábado nos distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

Segundo o IPMA, os distritos de Faro e Beja também estão com aviso amarelo até às 9h00 desta sexta-feira devido à previsão de precipitação, por vezes forte na parte leste do distrito, podendo ser acompanhada de trovoada e rajadas.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima da cota dos 1.600 metros, descendo a cota para os 1.400 metros até às 9h00 de sábado.

Ainda devido à neve, o IPMA pôs com aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança entre as 0h00 e as 9h00 de sábado.

Também sob aviso amarelo, entre as 0h00 e as 18h00 de sábado, vão estar os distritos de Leiria e Lisboa devido ao vento forte de norte/noroeste com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h).

A costa norte da Madeira e o Porto Santo também estão a amarelo por causa da agitação marítima e até às 12:00 de sábado.

O IPMA colocou ainda a costa norte da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte (entre as 12h00 desta sexta e as 12h00 de sábado) e as regiões montanhosas por causa da queda de neve (3h00 desta sexta e as 9h00 de sábado).

O IPMA prevê para esta sexta-feira, nas regiões do Norte e Centro, céu em geral muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, sendo mais intensos no interior e queda de neve acima de 1.400/1.600 metros de altitude, descendo a cota no fim do dia para 1.200/1.400 metros na região Norte.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, tornando-se gradualmente moderado a forte no litoral a partir da manhã, com rajadas até 70 km/h a partir da tarde, em especial a sul do Cabo Mondego e pequena descida de temperatura no litoral.

Na região Sul prevê-se céu em geral muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, sendo mais intensos e persistentes até ao meio da manhã, possibilidade de ocorrência de trovoada, neblina ou nevoeiro em alguns locais e pequena descida da temperatura mínima.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte, tornando-se gradualmente moderado a forte no litoral a partir da manhã, com rajadas até 70 km/h a partir da tarde, em especial a norte do Cabo de Sines, rodando para o quadrante oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3 graus Celsius (em Braga) e os 10 (em Faro) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 16 (em Faro).

O IPMA prevê para o arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes e intensos nas vertentes norte, que serão de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

Está também prevista a possibilidade de ocorrência de trovoada e vento moderado a forte do quadrante norte, com rajadas até 70 km/h, em especial no extremo leste da ilha da Madeira, sendo forte com rajadas até 90 km/h nas terras altas.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 11 e os 18 graus e no Porto Santo entre os 10 e os 16 graus.