Chuva originou 129 ocorrências. Distritos de Lisboa e Coimbra mais afetados

© Photo by Anant Jain on Unsplash

Por TSF 15 Setembro, 2021 • 15:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) teve de dar resposta a 129 ocorrências relacionadas com a intempérie que tem afetado Portugal nos últimos dias. Os distritos de Lisboa e Coimbra foram os mais afetados pela chuva durante toda a manhã, que provocou inundações e deslizamentos de terras, mas não há registo de feridos.

Em declarações à TSF, o comandante José Costa, da ANEPC, explicou que às 129 ocorrências responderam "463 operacionais e 144 meios terrestres". Entre as 8h00 e as 14h30 foram registadas "11 quedas de árvores, ​​​​​​​seis movimentos de massa, 65 inundações, três quedas de estruturas e 40 limpezas de via".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, alerta o comandante, emitiu um aviso amarelo de precipitação e trovoada para todo o território do continente e que é válido durante todo o dia.