Chuva regressa e traz descida das temperaturas

A chuva vai cair, principalmente, no sábado

Por Francisco Nascimento 07 Fevereiro, 2020 • 11:19

Depois do bom tempo, voltam as temperaturas de inverno e a chuva vai persistir ao longo do fim de semana, um pouco por todo o país.

A chuva regressa já esta sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva fraca ou chuvisco vai fazer-se sentir, principalmente, no litoral. Os períodos de nebulosidade vão "aumentando gradualmente" ao longo do dia.

No Grande Porto, a chuva vai cair a partir da tarde de sexta-feira, com temperaturas que oscilam entre os 11 e os 17 graus celsius.

Já na Grande Lisboa, as temperaturas mínimas previstas para sexta-feira são de dez graus.

No fim de semana, os períodos de chuva são mais intensos no Minho e no Douro Litoral até ao início da manhã, "passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da tarde". Há ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, de acordo com o IPMA.

No domingo há uma descida da temperatura mínima, mas a chuva abranda: estão apenas previstos "períodos de chuva fraca no Minho no final do dia".