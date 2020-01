Chuva vai cair forte esta madrugada. Há vários distritos sob aviso amarelo

IPMA prevê chuva forte este sábado © Amin Chaar/Global Imagens

Os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo na próxima madrugada devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte, informou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 06h00 de sábado por causa da chuva.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra por causa do vento forte, prevendo-se rajadas de 90 a 100 quilómetros por hora entre as 03h00 e as 21h00 de sábado.

Ainda sob aviso amarelo estão os distritos da Guarda e Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima da cota de 1600 metros entre as 21h00 de hoje e as 09h00 de sábado.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.