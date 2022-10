Depressão Beatrice traz chuva, vento e agitação marítima durante todo o fim de semana

© Leonardo Negrão / Global Imagens(arquivo)

A chuva, o vento e a agitação marítima que já se fazem sentir no território continental este sábado, e que se vão estender até domingo, são efeitos da depressão Beatrice, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o instituto refere que na circulação desta depressão "é transportada uma massa de ar tropical com elevado conteúdo de humidade".

Desta forma, acrescenta a nota, "prevê-se nos dias 22 e 23 a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, que pode ser acompanhada de trovoada, e vento forte no litoral e terras altas nos dias, com rajadas que podem atingir até 80 km/h no litoral Norte e Centro, e até 95 km/h nas terras altas".

Os meteorologistas esperam também um "aumento significativo da agitação marítima" no litoral oeste a partir da tarde deste sábado, com ondas de sudoeste entre quatro e cinco metros, sendo esperadas ondas entre cinco e seis metros no litoral a Norte do Cabo Mondego na madrugada e manhã de domingo.

Até ao meio dia deste sábado, a Proteção Civil registou 180 ocorrências devido à chuva, na maioria, pequenas inundações e quedas de árvores, que afetaram sobretudo o distrito de Lisboa. Devido à previsão de chuva forte, o IPMA colocou hoje todo o território continental sob aviso amarelo.