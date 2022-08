Chuviscos de pouca dura dão lugar a temperaturas perto dos 40 ºC a partir de sexta-feira

Temperaturas vão voltar a subir a partir de quinta-feira © Nuno Veiga/Lusa

A última quinzena de agosto pode ter começado com uma descida da temperatura e até alguns chuviscos no Norte e Centro, mas, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esse cenário meteorológico será de pouca dura, já que a partir de quinta-feira os termómetros vão subir, podendo aproximar-se dos 40 graus Celsius em vários distritos.

Se nesta terça-feira a temperatura máxima mais elevada não vai além dos 30 ºC (em Faro e em Beja), na quinta-feira praticamente todo o território continental já superará esse valor, com Beja e Évora a chegarem aos 34 graus.

Para o dia seguinte, sexta-feira, o IPMA prevê nova subida da temperatura, esperando que as máximas se aproximem dos 40 graus em vários territórios. Para o distrito de Évora está prevista uma máxima de 37 graus, na sexta-feira, e 39 ºC tanto no sábado como no domingo.

Com uma previsão semelhante, Beja e Santarém deverão registar 38 graus no fim de semana, e Portalegre 37 ºC, mantendo-se as temperaturas elevadas durante a semana seguinte.

Em Lisboa, por exemplo, se esta terça-feira a temperatura máxima não vai além dos 26 ºC, na sexta-feira deverá registar 36 ºC.

Além de uma subida da temperatura, o IPMA prevê para a próxima sexta-feira céu pouco nublado ou limpo. O vento fraco será moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, tornando-se gradualmente do quadrante oeste a partir do fim da manhã, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao meio da manhã e para o fim do dia.

Os meteorologistas assinalam ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal na faixa costeira da região Centro.