Ciberataque à Vodafone. INEM confirma que chamadas de emergência "estiveram sempre asseguradas"

O INEM pede aos cidadãos que contactem o 112 "apenas em caso de emergência" © Pedro Correia/Global Imagens

Por Carolina Quaresma 09 Fevereiro, 2022 • 12:21

Face aos constrangimentos com a rede Vodafone que ocorreram após o ataque informático à operadora, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adianta que todas as chamadas de emergência transferidas pelas Centrais 112, geridas pela Polícia de Segurança Pública, para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), "estiveram sempre asseguradas, não se verificando qualquer situação anómala".

Na terça-feira, o INEM anunciou a ativação do seu plano de contingência, "privilegiando o acionamento através da rede SIRESP e recorrendo aos sistemas redundantes de que dispõe em termos de telecomunicações móveis". "Deste modo, esteve sempre garantido o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica", assegurou.

Em comunicado enviado à TSF, o INEM diz que "desde as 09h00 de ontem, dia 8, é possível aos CODU efetuar o acionamento de meios de emergência através da rede Vodafone". "Neste momento só não se encontra reposto o sistema telefónico fixo via NET, o que significa que os profissionais dos CODU acionam os meios através da rede móvel", sublinha, referindo que a previsão é que a Vodafone consiga restabelecer este sistema durante a tarde desta quarta-feira.

"Desde as 07h00 de ontem, dia 8, é também possível o recurso à aplicação de registo clínico do INEM, iTeams, possibilitando a comunicação de dados entre os CODU, as equipas no terreno e os hospitais, incluindo a transmissão de eletrocardiogramas para o CODU", acrescenta.

O INEM volta a apelar "à colaboração dos cidadãos", solicitando que contactem o 112 "apenas em caso de emergência" e que "todas as situações referentes a aconselhamento devem recorrer ao Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, através do 808 24 24 24, o que permitirá que aos CODU do INEM cheguem apenas chamadas referentes a verdadeiras emergências médicas."