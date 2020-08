Ciborro baixou a guarda e o vírus entrou

© TSF

"Hoje temos uma freguesia como tínhamos durante o estado de emergência, em que estávamos todos confinados em casa. Basicamente, regredimos na situação", lamenta Nélia Campino, presidente da Junta do Ciborro, onde ontem se assistiu à queda silenciosa da noite.

Era hora da população fazer as suas habituais caminhadas ou ocupar as esplanadas dos cafés, mas as ruas quase desertas denunciavam o receio dos moradores em saírem de casa, após a confirmação de dez casos positivos de Covid-19.

A autarca da freguesia que é atravessada pela Estrada Nacional 2, onde se encontra o marco do quilómetro 500 - ponto de paragem obrigatória para uma fotografia -, lamenta que a economia tenha sido afetada pelo surto. Os restaurantes e cafés fecharam portas, mas Nélia Campino alerta que é hora de tomar medidas mais rigorosas, em nome da saúde pública.

"Acredito que a situação que estamos a viver hoje foi mesmo o resultado do baixar a guarda e deixar passar algumas medidas que deviam ter sido tomadas e não foram", sublinha à TSF.

E os poucos que se "atreviam" a sair à rua concordam com a autarca. Tiago acaba de dar comer aos cavalos. Caminha sem máscara, justificando que passa os dias "praticamente sozinho", mas é tentado a afirmar que o vírus chegou à terra, porque a população pensou que "só acontece aos outros e facilitou".

Com o filho de colo, Maria saiu uns instantes à rua para apanhar ar fresco, depois do dia passado em casa, assegurando que nem ficou surpreendida com a chegada do novo coronavírus à aldeia. "Estamos numa zona de passagem, em que muitas pessoas gostam de parar para tirar fotos. Mais cedo ou mais tarde ia cá chegar", assume.

Já a dona de um dos cafés que estava de porta fechada passeia o cão de máscara posta e aponta responsabilidades aos de fora. "Temos tido cá muitas pessoas de férias, sobretudo de Lisboa, que têm aqui casa", sublinha.

Enquanto hoje deverão ser conhecidos mais resultados de novos testes, as autoridades de saúde investigam a possibilidade do surto do Ciborro ter ligações aos casos de Mora. É que na vila vizinha já se registam 42 pessoas infetadas, existindo muitos contactos profissionais e de amizades entre os habitantes de ambas as localidades.

