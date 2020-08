Ciborro tem dez pessoas infetadas com Covid-19. Surto pode estar ligado a Mora

© Javier Torres/AFP

Dez dos 24 casos de Covid-19 no concelho de Montemor o Novo são na freguesia do Ciborro, uma aldeia com cerca de 700 habitantes. A presidente da junta de freguesia, Nádia Campino, acredita que a situação está controlada.

Os casos confirmados "estão em isolamento e todas as pessoas que têm ligação a esses casos positivos foram testadas e ainda estão pessoas a testar", explicou a autarca, assegurando que estão a ser tomados "todos os cuidados" e crente de que em breve a Ciborro voltará "gradualmente à situação normal".

Questionada sobre a eventual ligação ao surto de Mora, que está a ser estudado pelas autoridades de saúde, a presidente não estranha e justifica a possibilidade com a proximidade entre Montemor-o-Novo e Mora.

"Acabamos todos por estar um bocadinho ligados, acabamos por frequentar todos os mesmos sítios e por estar todos nos mesmos sítios", conta a presidente de junta.

Ciborro costuma estar no mapa do turismo por ser o quilómetro 500 da Estrada Nacional 2, o que atrai muita gente para as habituais fotos. Por estes tempos, os registos fotográficos são mesmo o pouco que se pode fazer no local, até porque, com Nádia Campino conta, cafés e restaurantes estão maioritariamente fechados.

