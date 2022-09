Cidades sem carros? Arquiteto defende mais planeamento e menos velocidade

Zona pedonal de Braga © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O arquiteto urbanista Bruno Sousa defende que os carros não devem sair das cidades, mas têm de circular com menos velocidade.

Em declarações à TSF a propósito do propósito do Dia Mundial Sem Carros e também Dia Europeu sem Carros, que se assinala esta quinta-feira para sensibilizar para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário nas cidades, Bruno Sousa defende que carros e peões devem continuar a partilhar o mesmo espaço.

"Não podemos tirar os carros das cidades. Devemos, sim, planear por onde devem passar e a que velocidade devem passar", como as "zonas 30", defende.

A convivência não é fácil, mas "é uma questão de velocidades e de forças", em que os condutores têm de respeitar peões, bicicletas e trotinetes.

Antes das cidades se fecharem ao trânsito, é preciso planear a longo prazo, diz. "Tudo começa no planeamento. Nós sem fazermos planeamento da nossa cidade, sem pensar nas redes de mobilidade que nos definem - as redes de passeios, as redes ciclovias, as redes de trotinetes. Depois de estudarmos isso é que nós conseguimos perceber, à escala mais à frente do projeto, que é que vai ser necessário para as nossas ruas."

E quando o planeamento falha e as cidades já estão consolidadas o arquiteto só vê uma alternativa: "acupuntura urbana", ou seja, identificar as zonas problemáticas e reabilitá-las.

Várias cidades do país vão assinalar esta quinta-feira o Dia Europeu sem Carros com ações de sensibilização e promoção de atividades desportivas, incluindo as caminhadas e o uso da bicicleta.