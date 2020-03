Ciência portuguesa vai investigar novo coronavirus

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Os concursos excecionais chamados "RESEARCH 4 Covid-19" foram lançados esta terça-feira no site da FCT. São concursos para vários ramos das ciências, desde a Medicina às Ciências Sociais e vão ter dois períodos de candidatura.

De acordo com a FCT "o primeiro prazo de candidatura decorrerá até às 17h00 (hora de Lisboa) do dia 5 de abril de 2020; o segundo período terá em conta a evolução da situação e só será anunciado findo o primeiro período".

O financiamento de cada projeto será até 30 mil euros e ao todo "nesta fase e desde já, a FCT disponibilizará uma dotação orçamental de 1,5 milhões de euros para este programa, a financiar por fundos nacionais através do orçamento da FCT".

Para o ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, este é "um estímulo para as equipas de investigação reorientarem parte dos seus investigadores para esta preocupação, usando os seus recursos mas reorientando as equipas e termos mais investigadores a trabalharem nesta área, certamente em métodos de diagnóstico, em equipamentos, mas também numa área que nos deve preocupar que são as implicações sócio culturais associadas à propagação deste vírus e aos impactos sociais decorrentes do processo de isolamento social".

A avaliação das propostas a concurso será feita por uma comissão que integra peritos designados pela FCT e a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB). O resultado da avaliação das propostas do primeiro período de candidatura será anunciado até 20 de abril.