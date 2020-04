Cientista Maria de Sousa frequentava clínica com inúmeros casos de Covid-19

Maria de Sousa © Egidio Santos/U.Porto

Maria de Sousa, a cientista, médica, imunologista, escritora e professora universitária que faleceu no início da semana, frequentava regularmente uma clínica de diálise com inúmeros casos de Covid-19 que continua aberta e que tem levantado queixas dos bombeiros.

A própria Maria de Sousa não tinha grandes dúvidas de que apanhou a infeção naquela clínica e, mesmo antes de estar doente, chegou a protestar pelos poucos cuidados que esta tinha para evitar o contágio do novo coronavírus, segundo conta à TSF um amigo próximo da cientista.

Hélder Araújo, médico e professor universitário nos Estados Unidos, explica que regularmente falava ao telefone com Maria de Sousa, uma mulher com 81 anos e com pouca família. "A sua família era a ciência", afirma.

Consciente dos riscos que corria pela idade e pela doença renal grave, Maria de Sousa só costumava sair de casa para ir à clínica e, fora disso, a única pessoa que contactava com ela era uma assistente pessoal que vivia lá em casa e que nunca teve um teste positivo à Covid-19.

Hélder Araújo explica o dia-a-dia de Maria de Sousa e como esta se tentou proteger da Covid-19

Além de Hélder Araújo, outro amigo próximo da investigadora também confirma à TSF que a clínica de diálise em causa é a NephroCare do Restelo (Lisboa), que, no dia em que Maria de Sousa morreu, foi notícia na revista Sábado por inúmeros casos de Covid-19.

Hélder Araújo conta que, antes de ficar doente, Maria de Sousa chegou a protestar junto da direção da clínica pela falta de cuidados em relação a um potencial contágio, sublinhando, a determinada altura dessa conversa, que falava enquanto médica e não como doente.

"A professora Maria apercebe-se logo que havia um grande risco de poder ser infetada com o vírus pelas más práticas da clínica e começa a protestar e manifestar-se, numa frustração crescente", conta o amigo.

Hélder Araújo detalha a frustração de Maria de Sousa

Igualmente revoltado, o amigo conta que Maria de Sousa, sobrevivente de uma insuficiência renal grave que a levou a ficar agradecida por estar viva, foi ignorada pela clínica: "Esta tinha ali uma utente que é uma imunologista de renome mundial a alertá-la que estas medidas iriam levar ao contágio e foi ignorada, o que levou a professora a sentir-se frustrada e a elevar a voz".

Os primeiros sintomas

Hélder Araújo revela ainda que não foi a clínica que contou a Maria de Sousa que já tinha registado casos de infeção com a doença, mas, sim, um bombeiro que a transportava para fazer a diálise.

A imunologista registava sintomas há algum tempo semelhantes a uma constipação, mas só depois deste alerta do bombeiro é que fez o teste e confirmou o contágio com Covid-19.

"Qualquer pessoa, se soubesse que frequentava uma clínica com casos confirmados e com sintomas de constipação - ainda por cima, cientista e médica -, teria associado antes as duas ideias, tendo em conta o panorama geral de falta de cuidado da clínica", conclui o amigo.

Hélder Araújo explica o que levou Maria de Sousa a não fazer o teste mais cedo

Bombeiros assustados

O comandante dos bombeiros do Dafundo, uma das corporações que transporta doentes para esta clínica no Restelo, explica à TSF que têm tido inúmeros problemas associados à clínica: "Tenho dois homens contaminados, mais sete em quarentena, por causa de doentes que transportávamos e não sabíamos que estavam com Covid-19...".

O responsável dos bombeiros detalha os efeitos na corporação

Carlos Jaime explica que todos os bombeiros que agora vão ao local se deslocam completamente equipados, com fato. "Quando tive conhecimento, já estava uma série de pessoas contaminadas - uma médica, dois enfermeiros, uma auxiliar e diversos doentes", afirma, garantindo que a clínica não informou os bombeiros atempadamente.

Carlos Jaime detalha as consequências

O comandante dos bombeiros do Dafundo diz que a transmissão com origem na clínica de diálise do Restelo tem sido "tremenda", com doentes internados e duas senhoras que já morreram, já tendo alertado a saúde pública e a proteção civil de Lisboa para esta situação.

