Após reunião com ministro, cinco ativistas detidos no Ministério da Economia

Dezenas de ativistas gritaram palavras de ordem a exigir a demissão do ministro

A polícia deteve esta terça-feira cinco ativistas pelo clima que se tinham colado ao chão na entrada do Ministério da Economia, onde decorria uma manifestação.

Os ativistas tinham-se colado ao chão depois de uma reunião esta tarde de cerca de meia hora com o ministro da Economia, António Costa Silva, enquanto dezenas de outros gritavam palavras de ordem a exigir a demissão do ministro.

Costa Silva chamou depois os jornalistas para lhes dizer que não se demitia e que os jovens não apresentaram qualquer proposta na reunião, além de pedirem a sua demissão.

Quando os jornalistas se encontravam a ouvir as declarações do ministro, a PSP retirou os jovens que se haviam colado ao chão, alguns do quais foram descolados com alguma violência.

Depois da detenção, as portas do Ministério da Economia foram encerradas e pelas 18:00 não se encontrava qualquer ativista no local.