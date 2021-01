Cinco detidos por desrespeito ao confinamento. Polícias em pré-reforma vão ter de fiscalizar

Operação de fiscalização da PSP, em estado de emergência © Pedro Correia/Global Imagens

Nas últimas 24 horas, foram detidas cinco pessoas por incumprimento das medidas do estado de emergência. A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirma que o número de portugueses que não cumprem as regras decretadas começa a ser preocupante.

Em declarações à TSF, Nuno Carocha, porta-voz da PSP, adianta que os cinco detidos foram "um cidadão que foi encontrado em incumprimento do dever de confinamento decretado pelas autoridades de saúde; duas desobediências por não encerramento de estabelecimentos e duas desobediências ao dever geral de recolhimento".

"Também, nas últimas 24 horas, encerrámos 22 estabelecimentos e levantámos 128 autos, 46 dos quais por consumo de bebidas na via pública e 16 por incumprimento do uso obrigatório da máscara de proteção", revela ainda o intendente da PSP.

A Polícia de Segurança Pública considera que estes são números de incumprimento "elevados" e que, "nesta altura, já não se deveriam verificar". "Demonstram que ainda há uma significativa parte da população que não interiorizou a necessidade de cumprir estritamente as regras", sublinha Nuno Carocha.

Para reforçar a fiscalização, a direção nacional da PSP ordenou a suspensão de férias e de formação, para contar com a capacidade máxima de agentes operacionais.

Além disso, foi ainda anunciado que estão a ser contactados polícias em pré-aposentação, para ajudar à fiscalização.

O intendente Nuno Carocha explica que, para já, estes agentes ficam numa lista de pré-reserva e serão chamados em caso de necessidade.

"Os polícias em pré-aposentação irão agora ser todos contactados no sentido de estarem conscientes desta possível chamada ao regresso", explicou o porta-voz.

A PSP espera, apesar de tudo, uma reação positiva por parte destes agentes, à semelhança do que aconteceu na primeira fase da pandemia.

"Foi extremamente agradável para a Polícia de Segurança Pública verificar a imediata predisposição de todos os polícias que se encontravam na situação de pré-aposentação, quando lhes foi comunicada a possibilidade de terem de regressar, no sentido de auxiliarem a fiscalização do cumprimento destas medidas. Agora estamos à espera do mesmo tipo de reação", afirma Nuno Carocha.

